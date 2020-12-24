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«Милан» дома обыграл римский «Лацио»

24.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Милан» дома обыграл римский «Лацио»

Футбольный клуб «Милан» пока играет без Златана Ибрагимовича, но команде удалось всё же завершить год на первом месте в Серии А.  

В заключительном поединке 2020-го «Милан» дома обыграл римский «Лацио». Хозяева вели в счёте – 2:0, но римляне отыгрались к середине второго тайма благодаря голам Луиса Альберто и Чиро Иммобиле. Но все же футбольная удача оказалась на стороне «Милана», победу команде на 92-й минуте принёс Тео Эрнандес. «Милан» идёт на 1 месте, набрав 34 очка. Также борьбу за «скудетто» ведёт ещё один миланский клуб «Интер» – у него 33 очка благодаря победе над «Вероной» – 2:1. «Рома» идёт на третьем месте – 27 баллов. «Ювентус» – только на 5-й позиции. У туринцев только 24 очка.

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Футбольный клуб «Милан» пока играет без Златана Ибрагимовича, но команде удалось всё же завершить год на первом месте в Серии А.   В заключительном поединке 2020-го...
 
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