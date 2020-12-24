Майя Санду вступила в должность президента Молдовы

Источник материала: ОНТ

Во Дворце Республики в Кишиневе прошла церемония инаугурации Майи Санду на посту президента страны, сообщает ТАСС.

В присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов, новый президент принесла присягу на Конституции.

«Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы», — зачитала текст присяги Санду.

В своей речи президент поблагодарила избирателей за поддержку на выборах, обратилась с жесткой критикой к правительству во главе с Ионом Кику, высказалась за роспуск действующего парламента и проведение досрочных выборов в новый.

Фото - ua.news

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