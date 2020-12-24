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Протокол безопасности для Санта-Клауса активировала Секретная служба США
Источник материала: ОНТ
Секретная служба США активировала специальный протокол для обеспечения визита Санта-Клауса,
Рождественскому волшебнику присвоено кодовое имя Big Red. Об этом говорится в официальном заявлении директора Секретной службы США.
Передвижение Санта-Клауса по миру также «мониторят» и представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.
Фото: experienceshediac.ca
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Секретная служба США активировала специальный протокол для обеспечения визита Санта-Клауса, сообщает новостной портал MK.RU. Рождественскому волшебнику присвоено...
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