Протокол безопасности для Санта-Клауса активировала Секретная служба США

Источник материала: ОНТ

Секретная служба США активировала специальный протокол для обеспечения визита Санта-Клауса, сообщает новостной портал MK.RU.

Рождественскому волшебнику присвоено кодовое имя Big Red. Об этом говорится в официальном заявлении директора Секретной службы США.

Передвижение Санта-Клауса по миру также «мониторят» и представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Фото: experienceshediac.ca

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