ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Цмоки-Минск» потерпели очередное поражение в Единой Лиге ВТБ

24.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Цмоки-Минск» потерпели очередное поражение в Единой Лиге ВТБ

Баскетболисты «Цмоки-Минск» потерпели очередное – уже девятое поражение в Единой Лиге ВТБ. На этот раз минчане проиграли в гостях клубу «Локомотив-Кубань».

Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом – 77:76. Чемпионы Беларуси уверенно начали матч и к первому перерыву выигрывали с перевесом в восемь очков. Но во второй четверти краснодарцам удалось догнать соперника и даже выйти вперёд. К большому перерыву счёт уже был 41:39 в пользу «Локомотива». В третьей четверти «Цмоки» вновь смогли вернуть себе небольшое преимущество. Но на последние 10 минут игрового времени сил не хватило. Обидное поражение минчан – 76:77. Самым результативным игроком матча стал Джордан Кроуфорд – 27 очков. В составе «Цмоков» 17 очков записал себе в актив Роберт Лоури.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболисты «Цмоки-Минск» потерпели очередное – уже девятое поражение в Единой Лиге ВТБ. На этот раз минчане проиграли в гостях клубу «Локомотив-Кубань»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Клуб "Минай" объявил о подписании контракта с Артемом Милевским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика