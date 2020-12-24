«Цмоки-Минск» потерпели очередное поражение в Единой Лиге ВТБ

Источник материала: ОНТ

Баскетболисты «Цмоки-Минск» потерпели очередное – уже девятое поражение в Единой Лиге ВТБ. На этот раз минчане проиграли в гостях клубу «Локомотив-Кубань».

Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом – 77:76. Чемпионы Беларуси уверенно начали матч и к первому перерыву выигрывали с перевесом в восемь очков. Но во второй четверти краснодарцам удалось догнать соперника и даже выйти вперёд. К большому перерыву счёт уже был 41:39 в пользу «Локомотива». В третьей четверти «Цмоки» вновь смогли вернуть себе небольшое преимущество. Но на последние 10 минут игрового времени сил не хватило. Обидное поражение минчан – 76:77. Самым результативным игроком матча стал Джордан Кроуфорд – 27 очков. В составе «Цмоков» 17 очков записал себе в актив Роберт Лоури.

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