Фильм телеканала ОНТ «Невыносимая лёгкость» вошёл в конкурсную программу фестиваля танцевального кино «Ролаут»

Источник материала: ОНТ

«Белорусский балет» увидят в Макао. Фильм телеканала ОНТ вошёл в конкурсную программу фестиваля танцевального кино «Ролаут». Он состоится в конце года в специальном административном районе Китая.





Премьера документального фильма «Невыносимая лёгкость» состоялась в июле в «Субботнем выпуске». Это завораживающий рассказ о том, чего обычно не видит зритель – какой ценой достигается красота танца. Фильм о пластике и боли. Об улыбках на сцене и слезах за кулисами. Для фестиваля картина была специально адаптирована и переведена на английский.

Чтобы попасть в официальный отбор фестиваля в Макао, фильм ОНТ прошёл серьёзную конкуренцию – во время открытого приёма заявок организаторы получили 1100 работ из 89 стран. Одна из ключевых тем нынешнего фестиваля – «Танцы во время изоляции». Показы начнутся 31 декабря, а победители будут объявлены 10 января будущего года. В этом году из-за пандемии фестиваль «Ролаут» пройдёт онлайн.





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