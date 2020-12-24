|
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в ближайшее время перенесет операцию на бедре
Источник материала: ОНТ
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в ближайшее время перенесет операцию и пропустит весь регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.
Для клуба – это невероятная потеря. Кучеров – лучший игрок команды. Во многом благодаря его игре клуб выиграл в минувшем сезоне Кубок Стэнли. Российскому хоккеисту предстоит операция на бедре. Кучеров в прошлом сезоне набрал 85 очков в регулярном чемпионате и 34 балла во встречах Кубка Стэнли, став лучшим бомбардиром плей-офф. Новый сезон НХЛ начнется 13 января 2021 года.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в ближайшее время перенесет операцию и пропустит весь регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Для клуба –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)