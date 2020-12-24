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Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в ближайшее время перенесет операцию на бедре

24.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в ближайшее время перенесет операцию на бедре

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в ближайшее время перенесет операцию и пропустит весь регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.

Для клуба – это невероятная потеря. Кучеров – лучший игрок команды. Во многом благодаря его игре клуб выиграл в минувшем сезоне Кубок Стэнли. Российскому хоккеисту предстоит операция на бедре. Кучеров в прошлом сезоне набрал 85 очков в регулярном чемпионате и 34 балла во встречах Кубка Стэнли, став лучшим бомбардиром плей-офф. Новый сезон НХЛ начнется 13 января 2021 года.

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Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в ближайшее время перенесет операцию и пропустит весь регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Для клуба –...
 
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Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в ближайшее время перенесет операцию на бедре
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