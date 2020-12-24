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Чиновники: Если до 31 декабря не подтвердите свою занятость, будете включены в список нетрудоспособных
24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Власти считают тунеядцами пенсионеров и ИП?
Помните, как недавно Александр Лукашенко
Вероятно, к исполнению данного поручения приступили чиновники, рассылая приглашения в Службу занятости и ультиматумы из администраций на случай, если кто-то окажется нетрудоустроенным.
— В случае если вы до 31 декабря 2020 года не подтвердите свою занятость или не будете трудоустроены, то будет принято решение о включении вас в список нетрудоспособных граждан, не занятых в экорномике, — написано в письме, которое получила пенсионерка из Минска.
Она рассказала изданию
Политик Юрий Губаревич рассказал, что уже несколько лет занимается предпринимательской деятельностью, которую не собирался заканчивать, но ему пришло письмо из Службы занятости с предложением о содействии в трудоустройстве.
— Я оплачиваю ежемесячный единый налог. За последний квартал этого года не заплатил, о чем через декларацию сообщил в налоговую заранее. ИП имеет право приостанавливать деятельность на некоторое время. Таким было мое участие в забастовке. Но я не собирался ликвидировать ИП и планирую в следующем году продолжить деятельность, — сказал Губаревич.
Напомним, в начале декабря Лукашенко решил, что именно неработающие люди есть причина всех бед, происходящих сейчас в стране и которые могут произойти в будущем.
— Сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги на раскрытие этих преступлений. А потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных.
Еще раз повторяю: заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать, — сказал тогда Лукашенко.
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Чиновники: Если до 31 декабря не подтвердите свою занятость, будете включены в список нетрудоспособных
Власти считают тунеядцами пенсионеров и ИП?
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