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Чиновники: Если до 31 декабря не подтвердите свою занятость, будете включены в список нетрудоспособных

24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Власти считают тунеядцами пенсионеров и ИП?

Помните, как недавно Александр Лукашенко потребовал «немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать»?

Вероятно, к исполнению данного поручения приступили чиновники, рассылая приглашения в Службу занятости и ультиматумы из администраций на случай, если кто-то окажется нетрудоустроенным.

— В случае если вы до 31 декабря 2020 года не подтвердите свою занятость или не будете трудоустроены, то будет принято решение о включении вас в список нетрудоспособных граждан, не занятых в экорномике, — написано в письме, которое получила пенсионерка из Минска.

Чиновники: Если до 31 декабря не подтвердите свою занятость, будете включены в список нетрудоспособных

Она рассказала изданию Нашай Ніве о том, что до пенсии работала в госслужбе, после в службу занятости не обращалась. И тем не менее получила это письмо за подписью главы администрации Фрунзенского района.

Политик Юрий Губаревич рассказал, что уже несколько лет занимается предпринимательской деятельностью, которую не собирался заканчивать, но ему пришло письмо из Службы занятости с предложением о содействии в трудоустройстве.  

— Я оплачиваю ежемесячный единый налог. За последний квартал этого года не заплатил, о чем через декларацию сообщил в налоговую заранее. ИП имеет право приостанавливать деятельность на некоторое время. Таким было мое участие в забастовке. Но я не собирался ликвидировать ИП и планирую в следующем году продолжить деятельность, — сказал Губаревич.

Напомним, в начале декабря Лукашенко решил, что именно неработающие люди есть причина всех бед, происходящих сейчас в стране и которые могут произойти в будущем.

— Сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги на раскрытие этих преступлений. А потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных.

Еще раз повторяю: заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать, — сказал тогда Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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