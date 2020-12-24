Таксист сбил людей, вышедших из трамвая. СК: водитель отвлекся от управления, включая радиоприемник (видео)

Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 17 июля 2020 года. Как сообщалось, 38-летний водитель Volkswagen Polo двигался по улице Долгобродской в Минске и совершил наезд на выходивших из трамвая 69-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшим причинены множественные телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы. К настоящему времени они завершили лечение.

— В ходе расследования установлено, что водитель Volkswagen имел возможность заблаговременно видеть стоящий в зоне остановочного пункта трамвай с включенной аварийной сигнализацией и открытыми дверьми, а также пешеходов, идущих от него по проезжей части. Проявив невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, он не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на них. Кроме этого, непосредственно перед происшествием обвиняемый отвлекся от управления транспортным средством, включая радиоприемник, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Согласно полученным заключениям судебно-медицинских экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ, пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия женщине причинены множественные телесные повреждения, которые относятся к категории тяжких, а мужчине — менее тяжкие.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен. Допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшие, проведен следственный эксперимент. К материалам уголовного дела приобщены видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства происшествия.

Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения»). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .