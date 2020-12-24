Провинциальные лесные красавицы. Такие елки установили в белорусских райцентрах

Источник материала: Onliner

Даже если вам кажется, что некоторые белорусские райцентры остались глубоко в 90-х, будьте уверены: через неделю в них тоже наступит новый, 2021 год. А к этому празднику принято украшать город всеми доступными и недоступными средствами. Главная елка, как правило, появляется у здания исполкома, вторичные новогодние красавицы — на главных улицах и возле предприятий. Как украсили маленькие белорусские города к Новому году — смотрите в этой подборке.

Начнем нашу елочную экскурсию с Браслава. Его жители были слегка ошарашены, когда местная газета опубликовала фото лесной красавицы на стадии установки. Елка сразу разлетелась по соцсетям, но оказалось, что ее образ не окончен.



