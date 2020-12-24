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Провинциальные лесные красавицы. Такие елки установили в белорусских райцентрах

24.12.2020 16:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Даже если вам кажется, что некоторые белорусские райцентры остались глубоко в 90-х, будьте уверены: через неделю в них тоже наступит новый, 2021 год. А к этому празднику принято украшать город всеми доступными и недоступными средствами. Главная елка, как правило, появляется у здания исполкома, вторичные новогодние красавицы — на главных улицах и возле предприятий. Как украсили маленькие белорусские города к Новому году — смотрите в этой подборке.

Начнем нашу елочную экскурсию с Браслава. Его жители были слегка ошарашены, когда местная газета опубликовала фото лесной красавицы на стадии установки. Елка сразу разлетелась по соцсетям, но оказалось, что ее образ не окончен.

Провинциальные лесные красавицы. Такие елки установили в белорусских райцентрах

Фото: «Витебские вести»

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Даже если вам кажется, что некоторые белорусские райцентры остались глубоко в 90-х, будьте уверены: через неделю в них тоже наступит новый, 2021 год. А к этому празднику...
 
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