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Тадеуш Кондрусевич: В возрасте почти 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации

24.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Тадеуш Кондрусевич: В возрасте почти 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации

  • 24.12.2020, 16:26
Тадеуш Кондрусевич: В возрасте почти 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации
Тадеуш Кондрусевич

Архиепископ поблагодарил белорусский народ, который поддерживал его в трудную минуту.

24 декабря архиепископ Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь и сразу же отправился в Апостольскую нунциатуру в Минске, чтобы лично передать благодарность за возвращение Папе Франциску и Апостольскому нунцию в нашей стране Анте Йозичу, сообщает catholic.by.

«Как непостижимы судьбы Бога, и неисповедимы пути его!… Эти слова святого апостола Павла приходят на ум, когда после почти что четырех месяцев вынужденного отсутствия и невозможности совершать пастырскую деятельность в Беларуси я наконец снова нахожусь на родине. В возрасте почти 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации, которую воспринимаю как очередное испытание Божьего Провидения и как свой жизненный крест», — сказал сегодня Тадеуш Кондрусевич.

«Однако мир не без добрых людей. Сегодня хочу выразить глубокую благодарность всем, кто меня поддерживал и молился о скорейшем возвращении в это нелегкое время испытаний. А таких было много: знакомых и незнакомых, верующих и неверующих, просто людей доброй воли».

Иерарх передал благодарность Папе Франциску и государственному секретариату Святого Престола. «Папа и его ближайшие сотрудники кардинал Пьетро Паролин, архиепископы Пол Ричард Галлахер и Антонио Меннини, а также Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич и специальный посланник понтифика архиепископ Клаудио Гуджеротти приложили массу усилий для положительного решения проблемы моего возвращения в Беларусь из Польши», — сказал Тадеуш Кондрусевич

Также он поблагодарил епископа Юрия Кособуцкого и Александра Яшевского, священнослужителей и верующих за усилия и молитвы за его скорейшего возвращение.

Глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич проведет сегодня брифинг в 18.00 в Кафедральном соборе в Минске (площадь Свободы, 9).

В 19.00 и 21.00 Тадеуш Кондрусевич отслужит праздничные предрождественские мессы.

31 августа Кондрусевича не пустили в Беларусь, когда он возвращался из Польши. Лукашенко заявил, что иерарх получал в Польше инструкции. 22 декабря Владимир Макей заявил, что Лукашенко поручил найти решение ситуации. Незадолго до этого с Лукашенко встречался бывший Папский нунций в Беларуси, а ныне нунций в Великобритании, архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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Теги: Минск
 
 
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Архиепископ поблагодарил белорусский народ, который поддерживал его в трудную минуту.
 
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