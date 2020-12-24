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Какой будет погода на длинных выходных

24.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какой будет погода на длинных выходных

  • 24.12.2020, 16:22
Какой будет погода на длинных выходных

В пятницу нас ждет много осадков, особенно ночью.

Ожидаются дождь и мокрый снег. Во второй половине дня ветер изменит направление с южного на западный, северо-западный, температура начнет понижаться — прогнозируется гололедица. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды. Будьте внимательны и берегите себя!

В пятницу, 25 декабря, ожидается преобладание облачной погоды. Ночью временами осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные осадки, налипание мокрого снега. Днем во многих районах кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах 0…+5°С, во второй половине дня ожидается понижение до −1…2°С.

В субботу, 26 декабря, территория нашей страны еще останется в тыловой части циклона, центр которого сместится на Тверскую область России. Будет преимущественно облачно. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 0…-5°С, а днем −3…+2°С.

В воскресенье, 27 декабря, ночью и утром в неустойчивой воздушной массе местами по республике пройдет кратковременный снег. Днем существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха ночью −1…8°С, максимальная днем −5…+1°С.

В начале следующей недели в страну вновь начнет поступать теплая воздушная масса с юга Европы — температура воздуха снова повысится.

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В пятницу нас ждет много осадков, особенно ночью.
 
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