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Украина вдвое увеличила для белорусов срок пребывания в стране

24.12.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

23 декабря Кабинет Министров Украины принял закон, позволяющий белорусам находиться на территории страны 180 дней в течение года.

Ранее максимальный срок пребывания в Украине для граждан Беларуси был вдвое короче — 90 дней в течение 180 дней.

Указ об увеличении срока пребывания белорусов в Украине был подписан президентом Владимиром Зеленским ещё в октябре. Но тогда речь шла только о предпринимателях, технических специалистах и их семьях, передает dev.by.

Как сообщалось, 23 октября Кабмин Украины упростил процедуру получения вида на жительство для высококвалицированных специалистов из Беларуси.

 
 
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23 декабря Кабинет Министров Украины принял закон, позволяющий белорусам находиться на территории страны 180 дней в течение года.
 
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