Скольким предприятиям и какую помощь оказали столичные власти в период пандемии

Источник материала: Tut.by

Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко рассказал в прямом эфире «Радио Минск» скольким предприятиям и какую помощь в 2020 году оказали столичные власти в период пандемии.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2020 году после появления указа президента «О поддержке экономики» № 143 в Мингорисполкоме приняли решения № 1615 «Об уменьшении суммы арендной платы за земельные участки» и № 1616 «О снижении сумм налогов». Таким образом местные власти определили перечень тех субъектов хозяйствования, которым окажут помощь.

Сколько предприятий ее получили, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко:

— На основании указа Мингорисполкомом оказана поддержка более чем 3 тысячам субъектам хозяйствования. Общая помощь составила почти 34 млн белорусских рублей. Кроме того, в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства еще 34 субъектам оказана помощь на сумму 544 тысячи рублей.