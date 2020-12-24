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Скольким предприятиям и какую помощь оказали столичные власти в период пандемии
Источник материала: Tut.by
Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко рассказал в прямом эфире «Радио Минск» скольким предприятиям и какую помощь в 2020 году оказали столичные власти в период пандемии.
В 2020 году после появления указа президента «О поддержке экономики» № 143 в Мингорисполкоме
Сколько предприятий ее получили, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко:
— На основании указа Мингорисполкомом оказана поддержка более чем 3 тысячам субъектам хозяйствования. Общая помощь составила почти 34 млн белорусских рублей. Кроме того, в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства еще 34 субъектам оказана помощь на сумму 544 тысячи рублей.
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Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко рассказал в прямом эфире «Радио Минск» скольким предприятиям и какую помощь в 2020 году оказали столичные...
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