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Таксист отвлекся на радио и сбил людей, выходящих из трамвая. Расследование дела завершено

24.12.2020 16:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП, в котором пострадали два пешехода. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 17 июля 38-летний водитель Volkswagen Polo ехал по улице Долгобродской в Минске и сбил выходивших из трамвая 69-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшим были причинены множественные телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы. В настоящий момент они завершили лечение.

— В ходе расследования установлено, что водитель Volkswagen имел возможность заблаговременно видеть стоящий в зоне остановочного пункта трамвай с включенной аварийной сигнализацией и открытыми дверьми, а также пешеходов, идущих от него по проезжей части. Проявив невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, он не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на них. Непосредственно перед происшествием обвиняемый отвлекся от управления транспортным средством — включал радиоприемник, — рассказали в СК.


По заключениям судебно-медицинских экспертиз, пострадавшая женщина в результате ДТП получила тяжкие телесные повреждения, а мужчина — менее тяжкие.

Действия водителя следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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По заключениям судебно-медицинских экспертиз, пострадавшая женщина в результате ДТП получила тяжкие телесные повреждения, а мужчина - менее тяжкие.
 
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