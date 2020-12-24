Средняя зарплата превысила 1300 рублей (правда, только «на бумаге»)

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в ноябре составила 1 300,5 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 15,5 рубля больше, чем в октябре .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата в августе после всех обязательных вычетов составила около 1118 рублей. В пересчете в доллары по среднему курсу Нацбанка в ноябре (2,5809 рубля) эта сумма составляет около 432 долларов.

Если смотреть по регионам, средняя зарплата упала в ноябре в Минской области — до 1297,4 рубля (минус 2 рубля). В остальных областях и Минск средние заработки за прошлый месяц выросли.

На какие зарплаты ищут работников

В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится почти 75,2 тысячи предложений от нанимателей. Почти по 32 тысячам вакансий зарплату обещают до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 8,6 тысячи вакансиям.