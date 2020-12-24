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Клуб "Минай" объявил о подписании контракта с Артемом Милевским
Источник материала: Партизан
Соглашение рассчитано на 1,5 года.
Последним клубом 35-летнего украинца было «Динамо» Брест, за которое он забил 20 голов и сделал 32 ассиста в 104 матчах. Контракт с белорусским клубом был рассчитан до 31 декабря 2020 года.
Также известен выступлениями за «Динамо» Киев, «Хайдук», «Тосно», «Конкордию», «Кишварду», «Газиантепспор» и «Сплит».
Кроме того, отметился 8 мячами в 50 встречах за сборную Украины.
«Минай» после первого круга идет 11-м в турнирной таблице УПЛ, имея матч в запасе.
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Соглашение рассчитано на 1,5 года.
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