Последним клубом 35-летнего украинца было «Динамо» Брест , за которое он забил 20 голов и сделал 32 ассиста в 104 матчах. Контракт с белорусским клубом был рассчитан до 31 декабря 2020 года.





Также известен выступлениями за «Динамо» Киев, «Хайдук», «Тосно», «Конкордию», «Кишварду», «Газиантепспор» и «Сплит».





Кроме того, отметился 8 мячами в 50 встречах за сборную Украины.





«Минай» после первого круга идет 11-м в турнирной таблице УПЛ, имея матч в запасе.