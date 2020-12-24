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Политзаключенного Александра Василевича еще на два месяца оставили за решеткой

24.12.2020 16:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила его супруга Надежда Зеленкова в видеообращении 24 декабря.

Политзаключенного Александра Василевича еще на два месяца оставили за решеткой

«То есть за те четыре месяца, которые Саша находится в неволе, у следствия не хватило времени, чтобы разобрать документы всех Сашиных предприятий, моего диджитал-агентства, Сашиных рекламных агентств, медиа, заблокированных Мининформом — KYKY и Village, галереи современного искусства «Ў», которая уже прекратила свое существование, и нашего когда-то тоже уже закрытого винного бара», — отметила Зеленкова.

«Очень неторопливо и очень-очень медленно — людей же не хватает, а мы же читаем с вами каждый день новости о сокращении ДФР и СК, которые открывают все новые и новые уголовные дела и им то надо заняться пресс-клубом, то эсктремистами-музыкантами, айтишниками, экономистами, которые входят в состав Координационного совета. И конечно же, у них очень много работы. Я немножко даже сопереживаю всем этим следователям, дознавателям, их профессиональной деградации, потому что они вынуждены по первой же команде «фас» бросаться и придумывать, и находить псевдодоказательства своим достаточно нелепым уголовным обвинениям», — дополнила Зеленкова.

 «Что мне кажется позитивным знаком — в последнее время никто больше не задаемся вопросами, за что ребята сидят. Власть больше не делает вид, что право работает. Мы все не делаем вид больше, что право в этой стране работает. Оно не работает», — подчеркнула супруга Василевича.

«У нас у всех, кто на свободе просто не остается другого выбора, кроме как повторять мантру Маши Колесникой «долбить, долбить, долбить эту власть всеми законным способами»«, — подытожила она.

Василевич содержится в СИЗО-1 в Минске. 2 декабря во время нахождения под стражей у него родилась дочь.

Предыдущий раз срок содержания Василевича под стражей продлевался в конце ноября — на один месяц. Тогда Зеленкова подчеркнула, что ее супруг ни в чем не виновен и представил следствию «все сведения, которые необходимы для признания невиновности».

В конце июля Александра Василевича арестовали на 14 суток после того, как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту в президенты Виктору Бабарико.

Бизнесмен вновь был задержан 27 августа, после обыска департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в офисе агентства Vondel/Hepta. Причину обыска сотрудникам не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении. В офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет Зеленкова, тоже был проведен обыск. Обыск прошел и дома у директора журнала KYKY Саши Романовой.

Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан. «У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать», — написала она.

В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор не сообщается. Правозащитники признали Василевича политзаключенным.

Он был одним из тех, кто 10 октября принял участие в разговоре с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила его супруга...
 
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