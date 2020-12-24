Совет Республики назвал угрозой международному миру и безопасности Акт о демократии в Беларуси

Одобрение Сенатом Конгресса США законопроекта «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» ( Акт о демократии в Беларуси ) «создает угрозу международному миру и безопасности». Об этом говорится в опубликованном 24 декабря заявлении президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси.





«21 декабря 2020 года Сенат Конгресса США одобрил законопроект по Беларуси, который в нарушение Устава Организации Объединенных Наций представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь, — заявляют в Совете Республики. — Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов. Провозглашая собственную монополию на правду, они не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать белорусских парламентариев — голос правды».

По мнению президиума Совета Республики, мировое сообщество «безоговорочно признало Республику Беларусь — суверенное, стабильное и экономически развитое государство — серьезным донором региональной безопасности».

«Вызывает недоумение стремление американских сенаторов помешать развитию отношений Беларуси и России, укреплению дружеских связей между народами двух стран, в то время как в самом американском обществе раскол все углубляется, — говорится в заявлении. — Американским законодателям, проявляющим «отеческое радение» о белорусском народе, следует уделить внимание проблемам собственных избирателей, особенно в условиях нарастающей пандемии COVID-19 , защите свободы СМИ и свободы выражения мнений в стране и в своих избирательных округах».

Как сообщалось, обновленный Акт о демократии расширяет полномочия президента США по введению санкций в отношении Беларуси, в том числе в связи «со спорными президентскими выборами и последующими репрессиями со стороны правительства».

В числе прочего акт призывает к проведению новых президентских выборов; признает Координационный совет, созданный по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в качестве легитимного института для участия в диалоге о мирной передаче власти; призывает к освобождению всех политических заключенных; предусматривает оказание помощи в продвижении демократии и поддержку белорусского гражданского общества; заявляет о политике США по «непризнанию включения Беларуси в «Союзное государство» с Россией».

Кроме того, в течение 120 дней после вступления документа в силу госсекретарь США по согласованию с главой национальной разведки должен направить в соответствующие комитеты Конгресса доклад «об угрозах, которые Россия представляет для суверенитета и независимости Беларуси».

В течение 90 дней после вступления документа в силу глава Министерства финансов в сотрудничестве с госсекретарем и главой национальной разведки должен представить доклад об имуществе Александра Лукашенко. В него должны быть включены сведения о предполагаемых активах и источниках дохода Лукашенко и его ближайших родственников, включая банковские счета, инвестиционные активы и другие бизнес-интересы.

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