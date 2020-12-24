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Тадеуш Кондрусевич: свое служение я посвящал и буду посвящать консолидации общества путем мирного решения проблем

24.12.2020 16:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич выразил признательность всем, кто его поддерживал и поспособствовал тому, чтобы 24 декабря он вернулся на родину после почти четырех месяцев вынужденного отсутствия.

Тадеуш Кондрусевич: свое служение я посвящал и буду посвящать консолидации общества путем мирного решения проблем

После возвращения в Минск, как сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси, иерарх сразу направился в Апостольскую нунциатуру, чтобы лично выразить благодарность папе Франциску и его представителю архиепископу Анте Йозичу.

«В возрасте почти 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации, которую воспринимаю как очередной опыт Божьего Провидения и как свой жизненный крест, — цитирует архиепископа Кондрусевича католический портал. — Однако мир не без добрых людей. Сегодня хочу выразить глубокую благодарность всем, кто меня поддерживал и молился о скорейшем возвращении в это нелегкое время испытаний. А таких было много: знакомых и незнакомых, верующих и неверующих, просто людей доброй воли».

Он искренне поблагодарил понтифика и Государственный секретариат Святого престола, отметив, что они «приложили много усилий для положительного решения проблемы» его возвращения в Беларусь. Кондрусевич поблагодарил белорусских епископов, священников, монашествующих и верующих «за усилия и молитвы о скорейшем возвращении».

Глава ККЕБ высказал слова благодарности «многочисленным конференциям католических епископов, отдельным духовным лицам, государственным и общественным деятелям разных стран мира за их старания как можно скорее решить возникшую проблему». Отдельно он упомянул костел в Польше и польские приходы, которые все это время давали ему приют.

По словам Кондрусевича, он «с благодарностью принимает решение государственных властей, которое позволило вернуться на родину и заниматься духовным руководством» верующими, которые поручены его пастырской опеке.

«Свое служение преемника апостолов в Беларуси посвящал, посвящаю и буду посвящать духовному возрождению и укреплению веры в моем Отечестве, а также консолидации нашего общества путем мирного решения возникающих проблем», — подчеркнул католический иерарх.

24 декабря архиепископ Кондрусевич проведет праздничные мессы — пастерки в минском кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, а в сам день Рождества Христова — в столичном костеле Святых Симеона и Елены (Красный костел).

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич выразил признательность всем, кто...
 
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