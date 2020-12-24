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Политолог: на санкции Запада против России Беларусь отвечает выборочно
24.12.2020 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
История противостояния России и Беларуси западным санкциям достаточно коротка, тем не менее, даже за период с 2014 года Беларусь не всегда выступала последовательным партнером российской стороны в этом вопросе, отметил собеседник Sputnik.
© Sputnik / Владимир Федоренко
"Что касается персональных санкций, то автоматически Россия подключается к тем санкциям, которые вводит Беларусь в отношении своих западных партнеров в рамках формата Союзного государства. К сожалению, такой же зеркальной практики с белорусской стороны мы не видим", ― сказал Мухин.
По словам политолога, Россия всегда активно отвечает на попытки санкционного влияния со стороны западных партнеров, при этом Беларусь "достаточно выборочно подходит к тому, присоединяться либо нет к этим санкциям, мотивируя это тем, что страна маленькая и находится в специфических отношениях и с Росией, и с Западом".
"Это вызывает вопросы по ведению совместной геополитики, но в принципе Россия понимает ту специфическую ситуацию, в которую попала Беларусь. Но либо мы находимся в состоянии глубокой интеграции, либо проводим так называемую многовекторную политику", ― добавил Мухин.
В то же время, по словам эксперта, именно политика многовекторности стала главной причиной "крайне странного положения, в котором сейчас находятся Грузия, Армения, та же Беларусь".
Напомним, ранее стало известно о новых санкциях США против России, которые в Кремле назвали "очередным враждебным шагом". В список, опубликованный Минторгом США, попали 103 компании из России и Китая, связанные с вооруженными силами своих стран, к ним будут применены ограничения на экспорт. Список включает Минобороны России, а также крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.
"Многовекторность на самом деле убивает суверенность", ― резюмировал Мухин.
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