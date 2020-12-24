Взять свою власть, но без крови. Придумали новые шахматы – специально для беларусов

Источник материала: KYKY

Беларусы из IT-компании PRAS придумали «Беларуские шахматы». Их главное отличие от классических в том, что соперник должен не разгромить оппонента, а взять свою власть. По инофрмации TUT.by рассказываем о игре подробнее.

Правила игры придумал Николай Томашевич. Говорит, идея появилась еще в 90-е – у профессора гродненского университета Александра Островского. «У 2010-м годзе я дапрацаваў правілы гэтай гульні: дадаў палітычныя і культурныя адметнасці з гісторыі Беларусі і ўсёй Усходняй Еўропы, а таксама разам з Астроўскім адрадзіў старажытныя назвы фігур. Аляксей Кульбіцкі адказваў за візуал», – рассказал Николай.

Как играть в «Беларуские шахматы»

По правилам игроку необходимо занять одной из двух фигур центральную клетку поля – трон – и продержаться на ней ход, пока Князю не провозгласили Рокош. Это можно сделать без крови — то есть не сбивая соперников.

Рокош — это военная оппозиция шляхты. Если перевести на современный язык, его можно даже назвать своеобразной формой импичмента. В Речи Посполитой шляхта имела право отказаться от подчинения королю. И такие примеры были в беларуской истории (например, «Сандомирский рокош» 1606−1609 годов).

По правилам игры занять Трон может Князь (в классических шахматах король) или Княжич (новая фигура, ее аналогов в классических шахматах нет). Помогают ему такие фигуры как Гетман (в классической версии Ферзь), Пушка (Слон), Ратник (Конь) и другие.

Названия для шахматных фигур тоже не вымышленные – так в реальности называли шахматные фигуры, которые были распространены на нашем континенте с 8−9 веков. Еще одно отличие беларуских шахмат, размер доски — 9×9 клеток, и несимметричное расположение фигур.

Где я могу сыграть уже сейчас?

На своем компьютере, правда, приложение пока что есть только для Windows. Адепты Mac OC не беспокойтесь – шахматы уже продаются в аналоговом виде. Купить набор можно на сайте компании. Познакомиться с правилами игры можно тут .