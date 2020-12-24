10 лучших фильмов 2020 года (и пять худших) по версии The Telegraph

Источник материала: KYKY

Один из самых известных Британских кинокритиков Робби Коллин составил свой топ лучших и худших фильмов 2020-го для The Telegraph. Спешим поделиться им с вами.

Топ-10 лучших фильмов. «Святая Мод»/Saint Maud

Хоррор про молодую набожную медсестру.

«Тенет»/Tenet

Триллер от Кристофера Нолана о времени. Очень советуем к просмотру всем беларусам.

«Макияж»/Make Up

Психологическая драма про молодую девушку, которая вынужденно решила переосмыслить свою жизнь.

«Последняя капля»/Rocks

Драматический фильм о совершеннолетии с отличным юмором.

«Паразиты»/Parasite

Корейский фильм, который получил «Оскар».

«Маяк»/The Lighthouse

Камерная пьеса о смотрителях маяка.

«Душа»/Soul

Анимационный фильм от Pixar, который рассказывает историю начинающего джазового пианиста.

«Портрет девушки в огне»/Portrait of a Lady on Fire

Французская драма о женских желаниях.

«Манк»/Mank

Биографическая драматическая картина режиссёра Дэвида Финчера по сценарию его отца Джека Финчера.

«Неогранённые драгоценности»/Uncut Gems

Криминальный триллер. Говорят, это лучшая картина, в которой посчастливилось сыграть Адаму Сэндлеру.

Топ-5 худших фильмов

«Артемис Фаул»/Artemis Fowl

«Неизбранные дороги»/The Roads Not Taken

«Человек в железной маске»/The Iron Mask

«Евровидение: История огненной саги»/Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

И «Кролик Джоджо»/Jojo Rabbit. Робби Коллин описал этот фильм так: «Ужасный китч о Холокосте». Но это как раз тот случай, когда редакция не согласна с кинокритиком.