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10 лучших фильмов 2020 года (и пять худших) по версии The Telegraph
Источник материала: KYKY>
Один из самых известных Британских кинокритиков Робби Коллин составил свой топ лучших и худших фильмов 2020-го для The Telegraph. Спешим поделиться им с вами.
Топ-10 лучших фильмов. «Святая Мод»/Saint Maud
Хоррор про молодую набожную медсестру.
«Тенет»/Tenet
Триллер от Кристофера Нолана о времени. Очень советуем к просмотру всем беларусам.
«Макияж»/Make Up
Психологическая драма про молодую девушку, которая вынужденно решила переосмыслить свою жизнь.
«Последняя капля»/Rocks
Драматический фильм о совершеннолетии с отличным юмором.
«Паразиты»/Parasite
Корейский фильм, который получил «Оскар».
«Маяк»/The Lighthouse
Камерная пьеса о смотрителях маяка.
«Душа»/Soul
Анимационный фильм от Pixar, который рассказывает историю начинающего джазового пианиста.
«Портрет девушки в огне»/Portrait of a Lady on Fire
Французская драма о женских желаниях.
«Манк»/Mank
Биографическая драматическая картина режиссёра Дэвида Финчера по сценарию его отца Джека Финчера.
«Неогранённые драгоценности»/Uncut Gems
Криминальный триллер. Говорят, это лучшая картина, в которой посчастливилось сыграть Адаму Сэндлеру.
Топ-5 худших фильмов
И «Кролик Джоджо»/Jojo Rabbit. Робби Коллин описал этот фильм так: «Ужасный китч о Холокосте». Но это как раз тот случай, когда редакция не согласна с кинокритиком.
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Один из самых известных Британских кинокритиков Робби Коллин составил свой топ лучших и худших фильмов 2020-го для The Telegraph. Спешим поделиться им с вами. Топ-10 лучших...
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