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10 лучших фильмов 2020 года (и пять худших) по версии The Telegraph

24.12.2020 16:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Один из самых известных Британских кинокритиков Робби Коллин составил свой топ лучших и худших фильмов 2020-го для The Telegraph. Спешим поделиться им с вами. 

Топ-10 лучших фильмов. «Святая Мод»/Saint Maud

Хоррор про молодую набожную медсестру. 

«Тенет»/Tenet

Триллер от Кристофера Нолана о времени. Очень советуем к просмотру всем беларусам. 

«Макияж»/Make Up

Психологическая драма про молодую девушку, которая вынужденно решила переосмыслить свою жизнь. 

«Последняя капля»/Rocks

Драматический фильм о совершеннолетии с отличным юмором. 

«Паразиты»/Parasite

Корейский фильм, который получил «Оскар». 

«Маяк»/The Lighthouse

Камерная пьеса о смотрителях маяка. 

«Душа»/Soul

Анимационный фильм от Pixar, который рассказывает историю начинающего джазового пианиста. 

«Портрет девушки в огне»/Portrait of a Lady on Fire

Французская драма о женских желаниях. 

«Манк»/Mank

Биографическая драматическая картина режиссёра Дэвида Финчера по сценарию его отца Джека Финчера.

«Неогранённые драгоценности»/Uncut Gems

Криминальный триллер. Говорят, это лучшая картина, в которой посчастливилось сыграть Адаму Сэндлеру. 

Топ-5 худших фильмов 

  • «Артемис Фаул»/Artemis Fowl
  • «Неизбранные дороги»/The Roads Not Taken
  • «Человек в железной маске»/The Iron Mask
  • «Евровидение: История огненной саги»/Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

И «Кролик Джоджо»/Jojo Rabbit. Робби Коллин описал этот фильм так: «Ужасный китч о Холокосте». Но это как раз тот случай, когда редакция не согласна с кинокритиком. 

 
 
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Один из самых известных Британских кинокритиков Робби Коллин составил свой топ лучших и худших фильмов 2020-го для The Telegraph. Спешим поделиться им с вами.  Топ-10 лучших...
 
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