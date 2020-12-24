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«Зеленка», дрожжи и бура. Что еще эксперты обнаружили в черной икре

24.12.2020 16:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: attuale.ru

Гастрономические изыски чреваты большими рисками, выяснили эксперты.

Роскачество совместно с Россельхознадзором провели контрольную закупку икры осетровых рыб 16 торговых марок ТМ), в том числе одной  - из Беларуси, сообщает ТАСС.

Икра исследовалась по показателям качества, безопасности, фальсификации, наличия красителей и консервантов. 

У экспертов не возникло замечаний только к одной торговой марке -  "Русская черная икра" от одноименного производителя.

У остальных же выявлены:

- краситель "бриллиантовый зеленый" (у одной ТМ)

-  превышение общей микробной обсемененности  и дрожжи (у трех ТМ)

-  зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным (у пятт ТМ)

- запрещенный консервант тетраборат натрия, или бура (у пяти ТМ). Для справки: тетраборат натрия - это распространенный консервант. Используется также как инсектицид в отравленных приманках для уничтожения тараканов, а также компонент моющих средств и косметики. Использование буры позволяет производителям экономить на соли, маскировать вкусовые пороки икры  и продлевать  срок ее годности. 

У шести торговых марок зафиксирован неуказанный вид рыбы или замечания по видовой принадлежности икры (на этикетке указано "икра осетра" или "осетровая", однако нет указания, какой именно осетр - русский, сибирский или другие), одна торговая марка икры была изготовлена по утратившему силу ГОСТу.

Как уточнили в Роскачестве, в результате исследования видоспецифичной ДНК в банках всех торговых марок было установлено, что там действительно находится икра осетровых рыб. Однако обнаружены различия в видах заявленного осетра (осетровых рыб 19 видов - некоторые из них более ценные, другие - относительно дешевые). Поэтому по законодательству в маркировке икры указывается зоологический вид рыбы - не просто "осетровая икра", а какого именно осетра: русского, сибирского, стерляди и других.

Интересно, что два производителя заявили, что не производили икру, в маркировке которой указаны их данные, то есть речь можно вести о контрафакте.

Подробнее о том, как проверяли деликатесы, как китайская икра "превращаестя" в астраханскую и какие еще  нюансы выявили эксперты, можно почитать на сайте Роскачества. Если аппетит не пропал. 

 
 
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Гастрономические изыски чреваты большими рисками, выяснили эксперты.
 
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