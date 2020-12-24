Глава МИД Украины заявил о нецелесообразности экономических санкций против Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: sharij.net

Дмитрий Кулеба пояснил, что функционирование экономики важно для народов обеих стран.

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что власти страны изучают санкции, введенные в отношении Беларуси Евросоюзом. "Мы должны пройти свои внутренние государственные процедуры по внедрению тех или иных санкций ЕС. Но я могу подтвердить вам абсолютно искренне свою позицию: я считаю, что Украине нецелесообразно на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси», - цитирует Кулебу Интерфакс-Украин а.

При этом министра высказался о санкциях в отношении белорусских официальных лиц, причастных к репрессиям против граждан своей страны. «Эти люди, безусловно, должны нести ответственность", - сказал Кулеба.

Напомним, что накануне правительство Украины продлило срок разрешения на временное пребывание для белорусов. "Эту политику поддержки белорусского народа правительство Украины решительно продолжит", - отметил Дмитрий Кулеба.