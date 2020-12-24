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«Некоторые из вас спокойно забирают зарплаты и пенсии осужденных по статье 23.34»

24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Киберпартизаны взломали рабочие компьютеры сотрудников ОПИ.

«Некоторые из вас спокойно забирают зарплаты и пенсии осужденных по статье 23.34»

22 декабря в сети стали появляться видео якобы из кабинетов сотрудников отделов принудительного исполнения (ОПИ), в которых взломали рабочие компьютеры.

На всех мониторах появились ролики с Санта Клаусом в маске Гая Фокса.

— 2020 год был сложным. Сначала эпидемия, потом у нас украли наши голоса, а позже наших друзей, мам и пап, бабушек и дедушек арестовывали и штрафовали, пытали, избивали, убивали.

Наверное, уже не осталось ни одного белоруса, которого эта беда не затронула. Мы все это переживем. В Новой Беларуси в 2021 году нам будут необходимы высококвалифицированные специалисты, в том числе и юристы, нам предстоит много работы над проработкой новых законов, реорганизацией всех сфер госуправления.

Честные, профессиональные, опытные юристы, именно на вас мы возлагаем надежды в построении новой страны!

Вместе с тем, нельзя игнорировать тот факт, что у некоторых из вас еще до сих пор сидит в голове «моя хата с краю». А некоторые вообще спокойно забирают зарплаты и пенсии осужденных по ст. 23.34. В то время как пенсионера, который пережил ВОВ, судят за одиночный пикет, вы обсуждаете новый маникюр и куда сходить пообедать, — это отрывок из текста, который увидели на своих мониторах сотрудники ОПИ.

Видео подписано кибер-партизанами. Они напоминают зрителям, что следят за ними последние пять месяцев, и благодарят некоторых за сотрудничество.     

— Мы вместе будем строить Новую Беларусь, за которую нам не будет стыдно перед нашими детьми. Но мы никогда не забудем 2020-й и никогда не допустим его повторения, — говорит Санта Клаус в видео кибер-партизан.

В пресс-службе Министерства юстиции TUT.BY подтвердили, что в некоторых регионах в системе отделов принудительного исполнения действительно наблюдались технические неполадки, однако чем они были вызваны, не сообщили.

— Был временно отключен доступ к сервису, чтобы проверить сохранность информации и подключить необходимую защиту. Поэтому ряд специалистов какое-то время не имели доступа к базе. Специалистами нашего министерства и отделов принудительного исполнения был проведен комплекс мероприятий. Сейчас работа автоматизированной системы восстановлена, все электронные сервисы функционируют в штатном режиме, базы данных не пострадали, — прокомментировали в Минюсте.

 
 
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