Чем провинилась «Эйфелева башня»? Чиновники ответили, почему спилили одну из достопримечательностей Востока

Источник материала: Onliner

В прошлом месяце Минск лишился «Эйфелевой башни». Пусть маленькой, но своей. Она была незыблемой достопримечательностью Востока более десяти лет, а после начала протестов регулярно окрашивалась в бело-красные цвета. Но «пилу возмездия» ничто не могло остановить: 24 ноября эмчеэсовцы пришли с инструментом и демонтировали красавицу. Жители микрорайона задались логичным вопросом: почему?

— Этот шаг был нам совершенно непонятен. С чего вдруг понадобилось спиливать башню, которая стояла столько лет? Решили, пусть администрация отвечает, и составили обращение: «Мы, нижеподписавшиеся, требуем от администрации Первомайского района разъяснить причины сноса архитектурного строения малой формы под названием „Эйфелева башня“, которое находилось вблизи дома по адресу Независимости, 127. Также требуем ее вернуть на место, где она находилась с 2006 года. Считаем, что данное строение за время своего пребывания приобрело статус достопримечательности города Минска». Всего за неделю нам удалось собрать под обращением 461 подпись, — рассказывает один из минчан, у которого накопились вопросы к администрации района.

И вот жители Востока получили ответ от чиновников. В нем, как водится, уважительная причина: «В ходе проведения комиссионного обследования 17.11.2020 при визуальном осмотре малой архитектурной формы установлено, что в основании башни имеется коррозия металлических опор, а также частичное разрушение фундамента, в связи с чем было принято решение о демонтаже указанной малой архитектурной формы».





Такой подход к решению проблемы горожан не устроил.

— Сейчас мы готовим жалобу, которую затем подадим в городскую администрацию. Саму жалобу мы опубликуем в открытых каналах для обсуждения с другими людьми. После завершения обсуждений сформируем конечный вариант и направим в Мингорисполком. Также будем направлять жалобу депутатам и просить их содействовать возврату башни, — рассказал житель района.