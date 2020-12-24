|
Девочка забежала в маршрутку и уехала в ней от мамы, водитель тоже ничего не заметил (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня утром в дежурную часть управления ГАИ Витебска поступила информация от женщины, которая рассказала, что ее 7-летняя дочка случайно забежала в маршрутку и одна уехала в ней. Оказалось, что ребенок с мамой ждали свой автобус на остановке возле клиники ВГМУ. Девочка лепила снежки и в какой-то момент резко забежала в подъехавший микроавтобус. А женщина даже не успела запомнить номер маршрута.
Как сообщили в ГАИ Витебской области, на поиски ребенка дежурным были сориентированы наряды по возможным направлениям передвижения маршрутного такси.
— В районе площади Победы инспектор ГАИ остановил очередное авто. Милиционер спросил, есть ли в салоне дети. Водитель ответил, что в салоне только взрослые. Тем не менее сотрудник решил сам убедиться в этом. Зайдя в салон, он увидел напуганную девочку, сидевшую в самом конце маршрутки. Оказалось, что в утренний час пик водитель попросту не заметил, что ребенок, смешавшись с пассажирами, забежал в салон, — рассказали в Госавтоинспекции.
Инспектору девочка рассказала, что потеряла маму на остановке.
После этого девочку благополучно отвезли к родителям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром в дежурную часть управления ГАИ Витебска поступила информация от женщины, которая рассказала, что ее 7-летняя дочка случайно забежала в маршрутку и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)