Девочка забежала в маршрутку и уехала в ней от мамы, водитель тоже ничего не заметил (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в дежурную часть управления ГАИ Витебска поступила информация от женщины, которая рассказала, что ее 7-летняя дочка случайно забежала в маршрутку и одна уехала в ней. Оказалось, что ребенок с мамой ждали свой автобус на остановке возле клиники ВГМУ. Девочка лепила снежки и в какой-то момент резко забежала в подъехавший микроавтобус. А женщина даже не успела запомнить номер маршрута.

Как сообщили в ГАИ Витебской области, на поиски ребенка дежурным были сориентированы наряды по возможным направлениям передвижения маршрутного такси.

— В районе площади Победы инспектор ГАИ остановил очередное авто. Милиционер спросил, есть ли в салоне дети. Водитель ответил, что в салоне только взрослые. Тем не менее сотрудник решил сам убедиться в этом. Зайдя в салон, он увидел напуганную девочку, сидевшую в самом конце маршрутки. Оказалось, что в утренний час пик водитель попросту не заметил, что ребенок, смешавшись с пассажирами, забежал в салон, — рассказали в Госавтоинспекции.

Инспектору девочка рассказала, что потеряла маму на остановке.

После этого девочку благополучно отвезли к родителям.