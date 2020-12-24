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Средняя зарплата за ноябрь — 1300 рублей. А ваша?
Источник материала: Onliner
Белстат сегодня опубликовал данные по номинальной начисленной средней заработной плате в ноябре. По данным комитета, в среднем белорусу начислили 1300,5 рубля. Эта сумма подросла по сравнению с октябрем на 15,5 рубля. Больше всего, по традиции, люди зарабатывают в Минске — более 1800 рублей, меньше всего — в Могилевской области — 1065 рублей с хвостиком.
Данные по регионам следующие. Минчане в среднем за ноябрь заработали 1839,3 рубля, жители Минской области — 1297,4 рубля. На третьем месте оказался Гомельский регион с 1141,5 рубля. Средний житель Гродненщины заработал 1128,4 рубля, Брестчины — 1117,7 рубля. Самыми небогатыми остаются Витебская и Могилевская области, там работникам в среднем начислили 1080 рублей и 1065,2 рубля соответственно.
Предсказуемым лидером стала ИТ-сфера. Там работникам в среднем начислили 5601,6 рубля.
А сколько заработали в ноябре вы?
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Белстат сегодня опубликовал данные по номинальной начисленной средней заработной плате в ноябре. По данным комитета, в среднем белорусу начислили 1300,5 рубля. Эта...
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