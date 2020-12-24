ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год

24.12.2020 17:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Организаторы автомобильного фестиваля SunDay представили календарь на будущий год. Для него позировали 12 красавиц из Беларуси на фоне уникальных автомобилей из Минска, Бреста и Гродно. «Продукт made in Belarus!»пишет AutoGrodno.

2020 год оказался трудным для многих и для фестиваля в том числе. Впервые за 10 лет SunDay был отменен. Тем не менее в режиме онлайн удалось провести народное голосование за лучшие проекты и наградить кубками SunDay 2020 победителей из Беларуси, России и Литвы. Одновременно организаторам приходили вопросы о планах на съемки календаря — так появилась мотивация.

— В социальных сетях мы попросили откликнуться девушек, готовых к съемкам. Отбор проводили самостоятельно, без голосований в интернете, поэтому автомобилисты увидят девушек на календаре впервые. Инициативу поддержал гродненский производитель антифризов под брендом Fortis. Сотрудники компании предложили новый формат — и мы согласились. Теперь главной на фотографии становится девушка. Еще одно нововведение — больше смелости в сравнении с прошлыми годами, — рассказывают организаторы SunDay.

Девушки позировали рядом с автомобилями, которые уже были представлены на фестивале либо могли стать участниками в 2020 году. Среди героев календаря — восстановленный в Бресте грузовой эвакуатор GMC Brigadier, сразу несколько Nissan Silvia из белорусского чемпионата по дрифту, ретромобиль Pontiac Silver Streak 8 1950, стенс-проекты BMW E36 и Audi A3, Chevrolet Camaro и Corvette, классический Mercedes S124, а также мотоциклы Harley Davidson и ИЖ.

Кстати, какой ваш любимый месяц? Пишите в комментариях.

Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год
BMW 5 серия VI (F10/F11/F18), 2011 г.в., 247 000 км
белый, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
45 992 р.
17 800$ / 14 607€
BMW 7 серия VI (G11/G12) Рестайлинг 740Ld xDrive, 2019 г.в., 23 700 км
черный, седан, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
245 461 р.
95 000$ / 77 959€
BMW 7 серия V (F01/F02) Рестайлинг, 2015 г.в., 88 000 км
черный, седан, бензин 4.4 л, автоматическая, полный привод
65 887 р.
25 500$ / 20 926€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы автомобильного фестиваля SunDay представили календарь на будущий год. Для него позировали 12 красавиц из Беларуси на фоне уникальных автомобилей из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тадеуш Кондрусевич: В возрасте почти 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика