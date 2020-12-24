Представлен жаркий календарь SunDay на 2021 год

Источник материала: Onliner

Организаторы автомобильного фестиваля SunDay представили календарь на будущий год. Для него позировали 12 красавиц из Беларуси на фоне уникальных автомобилей из Минска, Бреста и Гродно. «Продукт made in Belarus!» — пишет AutoGrodno.

2020 год оказался трудным для многих и для фестиваля в том числе. Впервые за 10 лет SunDay был отменен. Тем не менее в режиме онлайн удалось провести народное голосование за лучшие проекты и наградить кубками SunDay 2020 победителей из Беларуси, России и Литвы. Одновременно организаторам приходили вопросы о планах на съемки календаря — так появилась мотивация.

— В социальных сетях мы попросили откликнуться девушек, готовых к съемкам. Отбор проводили самостоятельно, без голосований в интернете, поэтому автомобилисты увидят девушек на календаре впервые. Инициативу поддержал гродненский производитель антифризов под брендом Fortis. Сотрудники компании предложили новый формат — и мы согласились. Теперь главной на фотографии становится девушка. Еще одно нововведение — больше смелости в сравнении с прошлыми годами, — рассказывают организаторы SunDay.

Девушки позировали рядом с автомобилями, которые уже были представлены на фестивале либо могли стать участниками в 2020 году. Среди героев календаря — восстановленный в Бресте грузовой эвакуатор GMC Brigadier, сразу несколько Nissan Silvia из белорусского чемпионата по дрифту, ретромобиль Pontiac Silver Streak 8 1950, стенс-проекты BMW E36 и Audi A3, Chevrolet Camaro и Corvette, классический Mercedes S124, а также мотоциклы Harley Davidson и ИЖ.

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