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Профсоюзы пожаловались в ООН из-за санкций Евросоюза. При чем тут зарплаты и рабочие места

24.12.2020 17:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федерация профсоюзов Беларуси направила в ООН жалобу из-за введенных экономических санкций Евросоюза. Профсоюзы считают эти санкции необоснованными и дискриминационными. «Это противоречит основополагающим принципам международного права», — полагают в федерации. Профсоюзы связывают санкции с возможными увольнениями и падением зарплат. При этом 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Так, Генеральная Ассамблея ООН и Совет ООН по правам человека в своих резолюциях не раз подчеркивали, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, Уставу ООН, а также нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами, — отмечают в Федерации профсоюзов. — Также данные меры не учитывают позицию ООН о том, что подобные действия почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические и социальные права людей, ущемляют право на труд и имеют далеко идущие негативные последствия для всего населения государств, против которых направлены такие меры.

В федерации полагают, что международное право налагает на все страны обязанность уважать права человека на труд.

— В том числе требует, чтобы государства воздерживались от действий, прямо или косвенно препятствующих осуществлению этого права, — подчеркнула секретарь ФПБ по международной работе Анна Варфоломеева. — Принятые Евросоюзом решения о введении санкций напрямую противоречат этим требованиям и ущемляют право на труд работников предприятий, попавших в санкционный список. Поскольку ограничение деятельности предприятий может привести к снижению заработных плат и потере рабочих мест.

Федерация профсоюзов Беларуси настаивает на «признании действий ЕС неправомерными и просит Совет по правам человека оказать содействие в отмене данных мер».

Уточним, что в Беларуси организации и без санкций не первый год активнее увольняют работников, чем принимают на работу новых. В нынешнем году достаточно активно увольняют из-за проявления гражданской позиции, в том числе на крупных предприятиях — БелАЗ, МЭТЗ, «Интеграла», МТЗ, БМЗ, «Нафтан». Со стороны Федерации профсоюзов не было таких громких заявлений из-за увольнений по политическим мотивам, как, к примеру, в случае с экономическими санкциями со стороны ЕС, которые связали с возможными увольнениями и падением зарплат.

 
 
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Федерация профсоюзов Беларуси направила в ООН жалобу из-за введенных экономических санкций Евросоюза. Профсоюзы считают эти санкции необоснованными и...
 
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