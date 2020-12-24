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На Куйбышева наконец открылся «Грузинский дом». Посмотрели, что там есть сейчас
Источник материала: Tut.by
После технического запуска, который состоялся для высоких гостей еще в августе 2019 года, «Грузинский дом» на Куйбышева, 48 наконец открылся для всех желающих. Пока там работает винный магазин с небольшой экспозицией, позже будут доступны ресторан с пекарней и бар в погребе.
Но для всех желающих «Грузинский дом» открылся 23 декабря. Сейчас там работает винный магазин с небольшой музейной экспозицией, где показано, как создается вино. Для мини-музея привезли сацнехели 18-го века — специальная емкость, в которой давят ногами вино, а также квеври — глиняный сосуд, в который закладывали виноград, этот экспонат изготовили в 1943 году.
Директор «Грузинского дома» Георгий Церетели рассказал, почему настоящее открытие произошло только через полтора года.
— В рабочем порядке мы решали
По его словам, к лету откроется ресторан с пекарней, позже — винный бар с погребом на цокольном этаже.
«Грузинский дом» открывает государственная грузинская организация «Партнерский фонд». Озвученные ранее вложения — до миллиона долларов. Для этого фонд создал компанию «Грузинские натуральные продукты», которая поставляет продукты в Беларусь.
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После технического запуска, который состоялся для высоких гостей в августе 2019 года, «Грузинский дом» на Куйбышева, 48 открылся. Пока там работает винный магазин с...
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