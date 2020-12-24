На Куйбышева наконец открылся «Грузинский дом». Посмотрели, что там есть сейчас

Источник материала: Tut.by

После технического запуска, который состоялся для высоких гостей еще в августе 2019 года, «Грузинский дом» на Куйбышева, 48 наконец открылся для всех желающих. Пока там работает винный магазин с небольшой экспозицией, позже будут доступны ресторан с пекарней и бар в погребе.





Напомним , в августе 2019 года на Куйбышева, 48 на первом этаже многоэтажки презентовали «Грузинский дом». На мероприятии был среди прочих гостей мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Но для всех желающих «Грузинский дом» открылся 23 декабря. Сейчас там работает винный магазин с небольшой музейной экспозицией, где показано, как создается вино. Для мини-музея привезли сацнехели 18-го века — специальная емкость, в которой давят ногами вино, а также квеври — глиняный сосуд, в который закладывали виноград, этот экспонат изготовили в 1943 году.









Директор «Грузинского дома» Георгий Церетели рассказал, почему настоящее открытие произошло только через полтора года.

— В рабочем порядке мы решали строительные , технические и другие вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию объекта и сейчас довели все до открытия.

По его словам, к лету откроется ресторан с пекарней, позже — винный бар с погребом на цокольном этаже.













«Грузинский дом» открывает государственная грузинская организация «Партнерский фонд». Озвученные ранее вложения — до миллиона долларов. Для этого фонд создал компанию «Грузинские натуральные продукты», которая поставляет продукты в Беларусь.