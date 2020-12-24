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Минское «Динамо» играет в гостях с «Металлургом». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездного турне в Континентальной хоккейной лиге. Соперник «зубров» — магнитогорский «Металлург».
Отметим, что сегодня в состав команды вернулись Доминик Фурх и Райан Спунер. После долгой паузы сыграет Александр Павлович.
«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Алистров — Протас — Павлович; Фальковский — Мерфи, Воронин — Горбунов (А) — Демков; Дерябин — Еременко, Сушко — Усов — Когалев; Принс (К) — Спунер — Козун (А); Соловьев, Мартынов.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездного турне в Континентальной хоккейной лиге. Соперник «зубров» - магнитогорский «Металлург».
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