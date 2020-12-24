Богрецов прокомментировал уголовное дело против КС. Он остаётся в Минске

«Это, конечно, абсурд, — сказал он. — Ни в целях организации, ни в том, как вели себя Максим, Маша (Максим Знак, Мария Колесникова. — Прим.) и все остальные, нет ни капли экстремизма. Координационный совет создавался как диалоговая площадка, как законный инструмент, который поможет вернуться в правовое поле после фальсификации выборов и насилия.





Это логика того же порядка, что и в истории с Романом Бондаренко: человека убили, а потом возбудили уголовные дела против журналиста и медика. Валим с больной головы на здоровую».





Напомним, 21 декабря Генпрокуратура объявила о возбуждении уголовных дел по ч.1 ст. 361-1 УК РБ «по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем». Уголовные дела возбуждены в отношении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знак, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского «и иных лиц». До этого в августе Следственный комитет принял к производству дело по ч. 3 ст. 361 УК «по факту публичных призывов к захвату власти».





Максим Богрецов в августе ушёл в бессрочный отпуск с поста первого вице-президента EPAM, приехал из Штатов в Минск и присоединился к работе КС. В начале сентября он побывал на допросе в СК.





Свой статус в новом уголовном деле Богрецову пока не известен.





— Мне много задают вопросов, — сказал он, — но в нынешнем контексте их [практический] смысл ограничен. От статуса ничего не зависит. Машу задерживали товарищи в фургоне с надписью «Связь», без других опознавательным знаков. Когда они это делают, то делают независимо от статуса в деле. Когда вчера начали задерживать ребят из Пресс-клуба, разве они были предупреждены о каком-то статусе? Просто приходят и задерживают.





Силовые структуры к Богрецову в последние дни тоже не обращались:





— У меня складывается впечатление, что сейчас продолжают вызывать тех, кого ещё не опросили пару месяцев назад. Кажется, два раза ещё никто не ходил. (На днях прошли допросы членов КС Евгения Ливянта, Владимира Пугача, на прошлой неделе допрашивали Андрея Бастунца, Павла Белоуса. — Прим.). Обычно, когда кого-то вызывают, мы оперативно публикуем эту информацию. Другое дело, что выходят оттуда обычно будучи под подпиской о неразглашении.





Новое уголовное дело против КС не влияет на планы Богрецова, он остаётся в Минске.





— Фундаментально же не меняется ничего, — сказал он. — Люди заявили о намерениях: будем продолжать прессовать. Это же не новость





На сам деле, у меня «ломка» конкретная. В декабре у младших детей — дни рождения, это не тот месяц, который я обычно провожу вне Атланты. Но как есть. Не уехал по понятным причинам: мало ли — потом будут проблемы с въездом. Раз уж в декабре не выехал, то уже ладно, теперь точно не собираюсь. Будем ждать адекватного диалога и наведения порядка, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни.