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Придется отсидеть: сын главы Витебска не смог обжаловать решение суда

24.12.2020 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудник посольства США и старший сын главы Витебска Вадимир Зарянкин не смог обжаловать решение в суде Минской области и теперь готовится к суткам.

Он должен отсидеть десять суток ареста за “участие несанкционированном массовом мероприятии" в октябре.

Вадимира Зарянкина силовики задержали 12 октября возле универсама “Рига” на Сурганова. Мужчину вытащили прямо из-за руля автомобиля, доставили в РУВД, а потом в жодинское СИЗО.

В начале сентябре суд наказал за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко младшего брата Вадимира — Филиппа Зарянкина. Парень утверждает, что в акции не участвовал, а шел домой с работы.
 
Теги: Витебск
 
 
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Сотрудник посольства США и старший сын главы Витебска Вадимир Зарянкин не смог обжаловать решение в суде Минской области и теперь готовится к суткам.
 
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