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Песков не в курсе о российских "кукловодах" в Минске

24.12.2020 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о высказываниях по поводу причастности России к проходящим в Беларуси протестам.



"Мне неизвестно о таких высказываниях. Наверное, если бы была такая достоверная запись, она бы, наверное, была опубликована. Уж если разные небылицы публикуются, то, наверное, и это бы опубликовали. А если не опубликовали, значит, нет такой записи", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают заявление, которое недавно сделал один из руководителей спецслужб Беларуси о "российском следе" в беспорядках в стране, в том числе со ссылкой на дело экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико.

Напомним, на прошлой неделе глава КГБ Иван Тертель на встрече с коллективом завода "Гродно Азот" рассказал о причастности российских "кукловодов" к событиям в Беларуси. Якобы они связаны с Виктором Бабарико: "Кукловодов российских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто".

Кстати, о российских "кукловодах" и их вмешательстве в белорусские выборы говорил еще в июне и Лукашенко. И даже, по его же словам, планировал обсудить это с Путиным.

Так что нынешнее заявление Пескова выглядит как минимум странно.
 
Теги: Гродно
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о высказываниях по поводу причастности России к проходящим в Беларуси протестам.
 
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