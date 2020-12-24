ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Официально: средняя зарплата в Беларуси увеличилась на 15,5 рубля

24.12.2020 17:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Средняя номинальная начисленная заработная плата в ноябре 2020 года составила 1.300,5 рубля, что больше по сравнению с октябрем на 15,5 рубля, или на 1,2%, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Официально: средняя зарплата в Беларуси увеличилась на 15,5 рубля

Реальная зарплата в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019-го увеличилась на 9%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1.839,3 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 1.065,2. В Брестской области средняя зарплата составила 1.117,7 рубля, в Витебской — 1.080 рублей, Гомельской — 1.141,5 рубля, Гродненской — 1.128,4 рубля, Минской — 1.297,4 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в ноябре она составила 5.601,6 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 588,7 рубля. Разрыв составил 9,5 раза.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — 2.394,4 рубля (в том числе работники пассажирского транспорта — 2.282,5, грузового — 3.243,9); химической промышленности — 2.285,3; горнодобывающей промышленности — 2.164,2; нефтепереработки — 2.023,8; инженеры-проектировщики — 1.966,9; работники телекоммуникационной отрасли — 1.951,8; головных организаций — 1.848,4; ученые — 1.807,8; геологи и картографы — 1.805,5; финансисты и страховщики — 1.707,8; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.638,2; оптовики — 1.607,3 рубля.

Низкая зарплата у творческих работников — 701,7 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 717,6 рубля, социальных работников — 757 рублей.

Средняя ноябрьская зарплата работников транспортной отрасли составила 1.209,1 рубля, промышленности — 1.349,7, строительства — 1.433,4, розничной торговли — 1.009,5, здравоохранения — 1.353,2, образования — 888,3, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 950,3.

Вместе с тем эксперты отмечают, что в долларовом эквиваленте зарплаты в Беларуси могут продолжить падение. «Средняя зарплата в стране в валютном эквиваленте сейчас находится примерно на том же уровне, что и восемь лет назад. При сохранении политического кризиса средняя зарплата будет снижаться к отметке 400 долларов в эквиваленте», — высказал свое мнение ранее в комментарии БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По мнению старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Льва Львовского, в такой ситуации предпосылок для роста зарплат не будет. «Недоверие к судебной системе подрывает возможности развития частного сектора, финансовое положение в госсекторе сложное, внешние условия для роста белорусской экономики также сейчас гораздо хуже, чем год назад, из-за влияния пандемии и реакции внешнего мира на политический кризис в Беларуси. Ожидать на этом фоне повышения благосостояния населения не приходится, скорее, вероятен обратный сценарий», — резюмировал Львовский.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя номинальная начисленная заработная плата в ноябре 2020 года составила 1.300,5 рубля, что больше по сравнению с октябрем на 15,5 рубля, или на 1,2%, свидетельствуют...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзы пожаловались в ООН из-за санкций Евросоюза. При чем тут зарплаты и рабочие места
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика