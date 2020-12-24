Торговец взрывчаткой задержан в Орше – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Взяли мужчину во время совершения сделки: у оршанца изъяли два армейских взрывпакета. Позже стало известно, что ранее он пытался продать еще четыре подобных взрывных устройства.

Против гражданина возбудили дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.