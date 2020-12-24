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Торговец взрывчаткой задержан в Орше – видео
24.12.2020 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Взяли мужчину во время совершения сделки: у оршанца изъяли два армейских взрывпакета. Позже стало известно, что ранее он пытался продать еще четыре подобных взрывных устройства.
Против гражданина возбудили дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
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Сотрудники милиции задержали в Орше 52-летнего местного жителя, который занимался торговлей взрывчаткой. Смотрите на видео кадры оперативной съемки и комментарий...
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