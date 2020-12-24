Новый президент Молдовы Майя Санду приняла присягу

Источник материала: Ежедневник

фото: ehomd.info

В ноябре сторонница евроинтеграции победила Игоря Додона на президентских выборах.

24 декабря во Дворце республики в Кишиневе Санду приняла присягу. Накануне, 23 декабря, правительство Молдовы по ее требованию подало в отставку.

В своей инаугурационной речи майя Санду высказалась за проведение в Молдове досрочных парламентских выборов без формирования временного правительства, сообщает Коммерсантъ . Необходимость досрочных выборов она объяснила необходимостью борьбы с коррупцией.

Санду также посвятила часть своей речь национальным меньшинствам, обратившись к ним на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках.

Ранее Додон заявлял о «беспрецедентном» количестве нарушений на выборах и своем намерении оспорить их результаты в суде. Кроме того, в парламент страны был внесен законопроект о выводе главной разведслужбы страны из-под контроля президента. Законопроект внесла Партия социалистов, неформальным лидером которой является Додон. В ответ Санду обвинила его в попытке «узурпировать власть».