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Новый президент Молдовы Майя Санду приняла присягу
24.12.2020 17:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ehomd.info
В ноябре сторонница евроинтеграции победила Игоря Додона на президентских выборах.
24 декабря во Дворце республики в Кишиневе Санду приняла присягу. Накануне, 23 декабря, правительство Молдовы по ее требованию подало в отставку.
В своей инаугурационной речи майя Санду высказалась за проведение в Молдове досрочных парламентских выборов без формирования временного правительства, сообщает
Санду также посвятила часть своей речь национальным меньшинствам, обратившись к ним на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках.
Ранее Додон заявлял о «беспрецедентном» количестве нарушений на выборах и своем намерении оспорить их результаты в суде. Кроме того, в парламент страны был внесен законопроект о выводе главной разведслужбы страны из-под контроля президента. Законопроект внесла Партия социалистов, неформальным лидером которой является Додон. В ответ Санду обвинила его в попытке «узурпировать власть».
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В ноябре сторонница евроинтеграции победила Игоря Додона на президентских выборах.
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