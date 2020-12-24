Источник материала: Хартия'97

В вечерний час пик Минск застрял в 9-балльных пробках 24.12.2020, 17:34

Oсобенно затруднено движение в центре столицы и по второму кольцу.

Перед большими выходными в вечерний час пик на дорогах Минска образовались 9-балльные заторы, пишет tut.by .

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», особенно затруднено движение в центре столицы и по второму кольцу. Огромный затор образовался на внутреннем кольце МКАД от Игуменского тракта до улицы Казинца, а также на внешнем кольце МКАД в районе развязки с проспектом Независимости.





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