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В вечерний час пик Минск застрял в 9-балльных пробках

24.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В вечерний час пик Минск застрял в 9-балльных пробках

  • 24.12.2020, 17:34
В вечерний час пик Минск застрял в 9-балльных пробках

Oсобенно затруднено движение в центре столицы и по второму кольцу.

Перед большими выходными в вечерний час пик на дорогах Минска образовались 9-балльные заторы, пишет tut.by.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», особенно затруднено движение в центре столицы и по второму кольцу. Огромный затор образовался на внутреннем кольце МКАД от Игуменского тракта до улицы Казинца, а также на внешнем кольце МКАД в районе развязки с проспектом Независимости.


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Теги: Минск
 
 
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Oсобенно затруднено движение в центре столицы и по второму кольцу.
 
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