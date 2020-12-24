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NaviBand записали белорусскую версию рождественской песни Джона Леннона
Источник материала: Хартия'97
NaviBand записали белорусскую версию рождественской песни Джона Леннона
Видеофакт.
Группа NaviBand записала белорусскую версию рождественской песни Джона Леннона Happy Xmas (War is over).
Happy Xmas (War Is Over)» — рождественская песня Джона Леннона и Йоко Оно. Она вышла отдельным синглом в 1971 году. В декабре 2012 года эта песня стала 10-й в народном голосовании на лучшую рождественскую песню страны, проведённом в рамках телешоу The Nation’s Favourite Christmas Song на британском телеканале ITV.
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