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NaviBand записали белорусскую версию рождественской песни Джона Леннона

24.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

NaviBand записали белорусскую версию рождественской песни Джона Леннона

  • 24.12.2020, 17:32
NaviBand записали белорусскую версию рождественской песни Джона Леннона

Видеофакт.

Группа NaviBand записала белорусскую версию рождественской песни Джона Леннона Happy Xmas (War is over).

Happy Xmas (War Is Over)» — рождественская песня Джона Леннона и Йоко Оно. Она вышла отдельным синглом в 1971 году. В декабре 2012 года эта песня стала 10-й в народном голосовании на лучшую рождественскую песню страны, проведённом в рамках телешоу The Nation’s Favourite Christmas Song на британском телеканале ITV.

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