Источник материала: Хартия'97

Восстание уличных художников 24.12.2020, 17:26

Происходящее в Беларуси — это изменение эпохи.

Каждую ночь уличные художники выходят и рисуют антиправительственные послания. Но к утру власти зарисовывают это только для того, чтобы битва повторилась на следующую ночь.

Один из самых выдающихся уличных художников Беларуси, 34-летний Олег Ларичев, отправляется c Euronews на экскурсию по уличному искусству Минска.

«Огромное количество уличных художников стали политизированными»

Уличное искусство возросло с тех пор, как в августе разразился политический кризис в стране, но стало жертвой усилий властей по подавлению оппозиции, говорят художники.

На многих зданиях нарисованы большие коричневые, серые или красные квадраты, где когда-то были оппозиционные граффити.

– Мы видим, что огромное количество дизайнеров, художников, которые ранее не были вовлечены в политику, теперь политизированы, работают, так сказать, в знак протеста», – сказал Ларичев, стоящий за известным проектом Signal Project, который поддерживает уличных художников с 2011 года.

То, что происходит в Беларуси сейчас, – это изменение эпохи, и в этом процессе визуальный компонент необходим.

Художники, фотографы, дизайнеры создают, транслируют идеологию, которая заменяет собой диктатуру.

Современным людям просто легче воспринимать визуальные изображения, чем текст. Вот почему работы дизайнеров, иллюстраторов и уличных художников сегодня очень важны.

«Если меня задерживают, я сижу и читаю книги»

По словам Ларичева, восстание уличного искусства включает в себя все: от больших фресок и классических граффити до более мелких и простых изображений.

Граффити часто исчезает через один или два дня.

Ларичев боится, что его арест может быть только вопросом времени. Многие художники были вынуждены покинуть Беларусь из-за угрозы задержания. Но Ларичев говорит, что не планирует уезжать.

– Я идеолог. Самая большая мечта – люди могут участвовать в жизни страны и самостоятельно определять свое будущее. Это не так, как сейчас, когда кто-то решает за нас.

Мы все привыкли к тому, что милиция может арестовать всех. Сегодня вы разговариваете с человеком, а затем они [могут – ред.] задержать его завтра. Если меня задержат, я буду сидеть и читать книги.

Я не хочу никуда идти. У меня много друзей, которые ушли, и они теряют связь с реальностью; они живут в облаке новостей – в потоке информации в Интернете. Они теряют связь с живыми людьми.





















































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