Правовой дефолт: четыре года тюрьмы за то, что отбивал протестующего от задержания

Суд Московского района Минска 24 декабря осудил по статье 364 Уголовного кодекса 29-летнего Илью Френя. Его обвинили в "насилии" в отношении двух сотрудников ОМОНа 14 июля на Площади Победы – он отбивал протестующего от задержания.





Илья признал вину частично, так как многого не помнит из-за того, что находился «на адреналине». Судья Лилия Телица признала Френя виновным по ст. 364 УК и осудила его на 4 года лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

Именно столько запрашивал прокурор, это почти самое строгое наказание по этой статье. Парня арестовали в зале суда.





Что произошло 14 июля

"Потерпевшими" по делу признаны два сотрудника минского ОМОНа – Игорь Остапук и Виталий Самолетов.





Как рассказал на суде Илья Френь, 14 июля он поругался с женой и решил проехаться по городу, но дорога возле площади Победы оказалась перекрыта. Поэтому он решил пойти пешком.





Возле Зыбицкой Илья встретил компанию лиц, которая предложила ему пройтись вместе с ними. По словам Ильи, никакой символики при себе у них не было. Потом около цирка людей начал задерживать ОМОН и все побежали в разные стороны.





Около проспекта Независимости 31а Илья увидел, как сотрудник ОМОНа повалил на землю неизвестного парня и силой его задерживал. По словам Френя этот сотрудник – Виталий Самолетов – его бил. Остапук находился рядом, но никаких действий не предпринимал.





По словам обвиняемого, он решил помочь лежавшему на земле парню и сначала ударил ногой Остапука по ягодицам, после чего сотрудник ОМОНа упал и проехался на колене. Затем Илья Френь ударил Самолетова два раза в область головы и два раза в грудь.





По словам обвиняемого, ему показалось, что Самолетов начал замахиваться на него дубинкой до того, как он нанес удары. Затем сотруднику ОМОНа Остапуку были нанесены еще несколько ударов, но никто не помнит, что конкретно происходило. Сотрудник ОМОНа Самолетов утверждает, что задержание парня он производил, но не бил его.





После инцидента Илья Френь убежал, но через некоторое время его задержали: с 29 июля по 8 августа он содержался под стражей.





В судебном заседании обвиняемый вину признал частично: признал, что действительно им были нанесены телесные повреждения сотрудникам ОМОН, но куда и каким образом он точно не помнит, поскольку находился под действием "адреналина". В содеянном раскаивается.





Во время следствия обвиняемый записал видео с извинениями перед сотрудниками ОМОН. Они в суде сказали, что видели данное видео.

Какой был приченен "вред" сотрудникам ОМОНа

В результате действий Ильи Френя сотрудникам ОМОНа были нанесены легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья.





У сотрудника ОМОНа Остапука был в ходе потасовки поврежден телефон, поэтому он заявил в судебном заседании гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 500 рублей. Однако никаких документов, подтверждающих размер заявленных требований предъявлено не было.





Кроме того, Остапук заявил требования о возмещении морального вреда в размере 1000 рублей. Он пояснил, что испытал страдания, поскольку был избит при исполнении своих служебных обязанностей. По его словам, страдания он получил и от того, что также был заснят на видео и, поскольку он все время был без балаклавы (ее сорвали неизвестные до ситуации с обвиняемым), его мать узнала его на этом видео, звонила ему и переживала за его самочувствие.





Другой сотрудник ОМОНа Виталий Самолетов заявил гражданский иск о возмещении морального ущерба в размере 500 рублей. Он пояснил, что переживает из-за того, что сотрудник милиции может быть избит при исполнении своих служебных обязанностей и что это может повториться. Также он обещал направить эти деньги в детский дом.





Френь согласился с требованиями первого сотрудника ОМОНа полностью в части возмещения материального ущерба, частично – возмещения морального вреда. Он согласился выплатить 200 рублей. С требованиями другого сотрудника ОМОНа он согласился полностью.





Наказание

Государственный обвинитель затребовал у суда четыре года лишения свободы Френя с направлением в исправительную колонию общего режима. Защитница просила суд назначить наказание без лишения свободы. Однако судья Телица назначила то, что просил прокурор – парня арестовали в зале суда. У Илья дома семья: жена и 7-летний ребенок.





Тем временем, по сотням фактов пыток и жестокого избиения мирных протестующих ОМОНовцами за более чем 4 месяца не было даже заведено НИ ОДНОГО уголовного дела, не говоря уже о привлечении виновных к отвественности.