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Суд отказал экс-послу Беларуси в Аргентине в иске к МИДу

24.12.2020 18:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Ленинского района Минска отказал экс-послу Беларуси в Аргентине Владимиру Астапенко в иске к МИД об изменении формулировки его увольнения. Такое решение приняла 24 декабря судья Ольга Шодор, сообщил БелаПАН адвокат Астапенко Сергей Зикрацкий.

Суд отказал экс-послу Беларуси в Аргентине в иске к МИДу

Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа»27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса — в связи с нарушением нанимателем законодательства. Астапенко подчеркивал, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». Дипломат категорически не согласен с такой формулировкой причины своего увольнения и хочет через суд ее изменить.

Бывший посол требовал через суд изменить формулировку причины его увольнения с «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе», на «освобождение от должности по требованию работника в связи с нарушением нанимателем законодательства».

«Проверив обстоятельств увольнения истца, суд пришел к выводу, что у нанимателя имелись основания для освобождения истца от должности в связи с совершением проступка, не совместимого с нахождением на дипломатической службе», — рассказал Зикрацкий, которые представлял своего клиента в суде. Сам Астапенко сейчас находится в Варшаве.

Владимир Астапенко — кадровый дипломат, карьеру начал третьим секретарем МИД Белорусской ССР.

В 1992-1993 годах был заместителем министра иностранных дел Беларуси, затем работал в ряде посольств, МИД, преподавал в БГУ, в 2008-2015 годах был послом на Кубе.

В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентине, а затем послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

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Теги: Минск
 
 
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Суд Ленинского района Минска отказал экс-послу Беларуси в Аргентине Владимиру Астапенко в иске к МИД об изменении формулировки его увольнения. Такое решение...
 
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