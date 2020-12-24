Возвращение Кондрусевича: польский фактор и особые отношения с Ватиканом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Католический фактор и отношения с Ватиканом

Белорусский народ, находящийся на стыке "православной" и "латинской" цивилизаций, сумел выстроить модель общества религиозной толерантности, что позволило избежать в нашей истории кровавых войн по религиозно-этническому признаку. Причем если посмотреть на историю Украины или балканских стран, то столкновения такого рода между католиками и православными могут быть весьма кровавыми и иметь разрушительные долговременные последствия.

Безусловно, совсем безоблачной религиозную историю Беларуси не назовешь. Однако дискриминация и разжигание розни по признаку конфессиональной принадлежности скорее привносились в нашу страну извне, в зависимости от политики государств, к которым на том или ином историческом этапе относились белорусские земли, нежели происходили вследствие обострения внутренних противоречий.

Неудивительно, что с обретением государственной независимости Республика Беларусь возвела принцип религиозной толерантности, в основе которой находится мирное сосуществование двух наиболее массовых конфессий – православия и католицизма, в ранг фундаментальных постулатов внутренней политики.

Католические религиозные праздники были объявлены выходными днями, государственные чиновники, включая президента, регулярно контактируют с иерархами римско-католической церкви, а некоторые из них являются прихожанами костела. Данные относительно количества католиков в нашей стране рознятся, называются цифры от 10 до 15% населения, однако речь идет о более чем 1 миллионе граждан, исповедующих католицизм, что безусловно является значимым социальным фактором и не может игнорироваться в разработке государственной политики.

При этом католический костел в Беларуси является не только важным фактором внутренней обстановки, но значимым элементом отечественной внешней политики. Многие годы на основе примата взаимных интересов Минск пытается выстраивать прямые отношения с Ватиканом, который является одной из точек входа белорусского руководства в "латинский", то есть, западный мир. Президент Беларуси Александр Лукашенко дважды посещал Ватикан – в 2009 и 2016 годах, встречался с Римским Папой Бенедиктом ХVI, а затем – с его преемником Франциском.

Примечательно, что после встречи с Папой Римским Франциском белорусский лидер отметил "идеологическую близость и одинаковые взгляды на мироустройство", объединяющие его с понтификом. Нужно отметить, что Ватикан в то время поддержал миротворческие усилия Минска на международной арене, а Папа Римский заявил, что "Беларусь может быть местом мира", в знак чего преподнес Лукашенко художественное изображение оливковой ветви, символизирующей мирное развитие.

Немаловажно, что после выборов в августе 2020 года и последовавших внутренних и внешних осложнений для белорусской власти, отношения между Минском и Ватиканом не претерпели существенных изменений. 11 октября 2020 года в числе иных иностранных послов, вручавших верительные грамоты Александру Лукашенко, был новый Апостольский Нунций, архиепископ Анте Йозич, а стороны заявили об обоюдном стремлении к активизации сотрудничества.

Корень противоречий и искусство дипломатии

Однако в данном случае речь идет о внешнем контуре отношений белорусских властей с Ватиканом, в то время как внутри страны, в контексте местного костела все выглядело далеко не так радужно.

Ряд католических священнослужителей в Беларуси во время президентской кампании и в поствыборный период выступили с достаточно резкой критикой действий власти. Подобные эксцессы уже бывали в истории в ходе президентских кампаний 2006 и 2010 годов, однако нынешняя ситуация была воспринята руководством страны особенно болезненно. Ведь подобную позицию на фоне набирающего обороты политического кризиса заняли не только рядовые ксендзы, но и высшие церковные иерархии, включая митрополита Кондрусевича.

В результате появившихся разногласий Тадеуш Кондрусевич, который ранее выехал на территорию Польши, так и не смог вернуться к исполнению обязанностей в нашей стране, а власти заявили о наличии у иерарха "гражданства иностранного государства". Естественно, такое развитие событий ставило под угрозу межконфессиональный мир в Беларуси, а государство оказалось перед угрозой конфликта с костелом.

Оптимизма не добавляли и весьма мрачные предостережения директора СВР Сергея Нарышкина, который сообщил о том, что, по данным российской разведки, для дестабилизации межконфессиональной обстановки в Беларуси на фоне разгоревшихся политических протестов зарубежными спецслужбами "планировалось убийство значимого религиозного лидера".

Стало очевидно, что во избежание пагубных последствий из ситуации нужно выходить, причем надо действовать скальпелем, а не топором, то есть включать дипломатические инструменты. В итоге проблемный вопрос все-таки разрешился путем прямого взаимодействия между Минском и Ватиканом. В средине декабря в Беларусь прибыл спецспосланник Папы Римского, Апостольский Нунций в Великобритании, итальянец Клаудио Гуджеротти, который служил на аналогичной должности в нашей стране в 2011-2015 годах.

По результатам встреч представителя Ватикана с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем вопрос с возвращением Кондрусевича был решен. Кроме того, власти, видимо, проведут определенную ревизию отечественной конфессиональной политики, так как 21 декабря произошло назначение нового Уполномоченного по делам религий и национальностей, которым стал опытный государственный чиновник Александр Румак.

Вероятно, в ближайшее время стоит ожидать деполитизации католического костела в Беларуси и возвращения священнослужителей к своим привычным обязанностям религиозного служения. В своем поздравительном обращении к Папе Римскому в канун предстоящих рождественских праздников Александр Лукашенко вновь подчеркнул "особые отношения" с Ватиканом и волю белорусского правительства к "последовательным шагам по созданию благоприятных условий для деятельности римско-католической церкви, поощрения активности представителей Ватикана, нацеленной на содействие миру и согласию".

В этом обращении нет ни одного лишнего слова и думается, что "благоприятные условия для римско-католической церкви" и "активности, нацеленные на мир и согласие", в данном случае находятся в прямой зависимости друг от друга и являются результатом переговоров между руководством Беларуси и спецспосланником Папы Римского.

*Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции