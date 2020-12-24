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Бари Алибасов развелся со своей женой. Брак разрушила квартира

24.12.2020 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Российский продюсер Бари Алибасов развелся со своей супругой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщил в четверг PR-директор шоумена Вадим Горжанкин.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
После передозировки "Виагрой" Алибасов перепишет завещание на обезьяну

"Сегодня (24 декабря – Sputnik) мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. Шестого ноября она подала исковое заявление о расторжении брака", - рассказал он РИА Новости.

Пара прожила вместе два года. Их брак был зарегистрирован 20 ноября 2018 года.

Сообщается, что супруги развелись из-за квартиры, которую Шукшина сначала подарила мужу, а затем забрала обратно. Апартаменты находятся в Москве и стоят 10 миллионов долларов. Однако сам Алибасов этой жилплощадью не пользовался, а передал ее своему помощнику.

В октябре московский суд вынес решение о том, что квартира должна снова вернуться к Шукшиной. Продюсер подал на апелляцию. По словам адвоката актрисы, договор дарения она подписывала, плохо осознавая происходящее, поскольку была после болезни и употребляла медицинские препараты.

Недавно Алибасов заявил, что все свое имущество готовится передать самой настоящей обезьяне, поскольку разочаровался в родственниках. Представитель продюсера всерьез говорил о том, что "прорабатывает алгоритм достойного существования животного в случае кончины продюсера".

Имя Бари Алибасова в последнее время часто появляется в прессе. Сообщалось, что он перебрал "Виагры" и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно продюсер сообщил, что собирается оставить все свое имущество обезьяне Маше, которая едва не отравила его "Виагрой".
 
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