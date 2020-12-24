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Даже марки оживают: посмотрите, какой салон открылся на Почтамте!

24.12.2020 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Когда-то на первом этаже почтамта находился пункт междугородной телефонной связи. А теперь здесь идеальное место для коллекционеров, посткроссеров и любителей селфи. Вы уже отправили письмо с поздравлением для самых близких?

© Sputnik / Виктор Толочко
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Тогда у вас есть отличный повод сюда заглянуть. Ничего нет лучше написанного от руки поздравления, уверяют на почте. Сложно не согласиться.

В салоне белорусской филателии посвящено 11 стендов. Нашу марку уважают не только местные филателисты, она известна и в мире.

Подделать белорусскую марку не выйдет - если просветить ее особым светом, можно увидеть "слова защиты". На территории постсоветского пространства других таких "защищенных" марок не создают.

Но марка - это не "застывшее" искусство. В Беларуси придумали даже как ее оживить! Для двух марок разработали специальное приложение, в котором сюжеты оживают.

Интересно посмотреть, как это происходит? Смотрите видео Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Вы уже отправили поздравительную открытку? Самое время написать несколько слов от руки и приклеить марку на конверт. Показываем, где это можно сделать.
 
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