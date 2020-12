Вред видеоигр для психического здоровья поставлен под сомнение

Источник материала: Ежедневник

Ученые узнали, что люди, дольше играющие, чувствуют себя более счастливыми, но есть ли здесь причинно-следственная связь, еще предстоит доказать.

Видеоигры часто обвиняют во многих проблемах. Давно ведутся споры о том, приводит ли насилие в видеоиграх к агрессии в реальном мире, а также следует ли нам беспокоиться о «зависимости» от видеоигр. Некоторые люди опасаются, что долгое сидение за экраном отрицательно сказывается на психическом здоровье и общем самочувствии.

Однако все больше исследований не находят подтверждений таким страхам. Правда, в этой области есть довольно большие ограничения. В частности, исследования часто используют данные о времени, потраченном на то или иное занятие, которые сообщают сами участники — а люди, как известно, ненадежны в таких оценках.

В новом исследовании Никлас Йоханнес и его коллеги из Оксфордского института Интернета обнаружили, что чем больше времени человек проводит за видеоиграми, тем лучше он оценивает свое самочувствие (хотя надо быть осторожнее с выводами — см. ниже). Самая интересная часть исследования — это его методология: вместо того, чтобы полагаться на слова самих участников о времени, затраченного на видеоигры, исследователи договорились о сотрудничестве с игровыми компаниями для получения точных данных.

Две компании, Electronic Arts и Nintendo, предоставили данные об игроках Plants vs Zombies: Battle for Neighborville и Animal Crossing: New Horizons. Компании разослали опросы сотням тысяч взрослых игроков, которые оценивали, как часто они испытывали шесть положительных и шесть отрицательных чувств за последние две недели. Компании также предоставили данные о количестве и продолжительности игровых сессий игроков за эти две недели.

Откликнулась лишь небольшая часть людей: в распоряжении исследователей оказались данные 471 игрока Plants vs Zombies и 2756 игроков Animal Crossing. Выяснилось: чем больше времени люди проводили за игрой в течение этих двух недель, тем лучше они оценивали свое самочувствие. Стоит отметить, что эффект был небольшим: даже значительное увеличение времени, потраченного на игры, было связано с очень скромным улучшением самочувствия. Также важно, что люди не слишком точно смогли оценить, сколько времени играли за эти две недели — их оценки отклонялись примерно на два часа от реальных.

Таким образом, результаты ставят под сомнение идею о том, что проводить больше времени за видеоиграми вредно для нашего психического здоровья. Исследование предполагает, что существует какая-то связь между видеоиграми и более длительным благополучием. Это заслуживает внимания, поскольку большая часть дискуссий о видеоиграх (и экранном времени в целом) строится на том, что ограничение игрового времени — это хорошо.

Но есть и обратная сторона. С появлением этого исследования мы увидели множество заголовков о том, что видеоигры «полезны для самочувствия» или «приносят пользу психическому здоровью». Это вполне может быть правдой. Но на самом деле такие выводы нельзя сделать на основе корреляционных данных исследования. Возможно, более счастливые люди дольше играют в видеоигры. Или, может быть, что-то совершенно другое побуждает людей дольше играть в видеоигры и улучшает их самочувствие (например, у них много свободного времени). И даже если существует причинно-следственная связь, неясно, будет ли она значимой, учитывая, что эффект совсем небольшой. К тому же в исследовании были использованы данные от небольшой группы людей, которые решили пройти опрос, и все они были старше 18 лет. Важно отметить, что авторы подробно объясняют эти ограничения в своей статье. Но похоже, что большинство СМИ не заметили этих нюансов.

Тем не менее, это не умаляет самой интересной и захватывающей части исследования: авторы сотрудничали с представителями индустрии и получили реальные данные об игровых привычках людей. По словам Эми Орбен, отсутствие доступа к данным медиа-компаний долгое время было серьезным препятствием для такого рода исследований.

