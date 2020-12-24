Выпускники белорусской школы киберспортивных комментаторов получили дипломы

Источник материала: Onliner

Первого декабря VOKA Gaming запустила двухнедельный образовательный интенсив для желающих связать свою карьеру с играми и работой в кадре на киберспортивных соревнованиях. 17 декабря в школе киберспортивных комментаторов VOKA состоялось последнее занятие, а 24 декабря первые 20 ее выпускников получили дипломы.

Интенсив для будущих кибеспортивных комментаторов был организован VOKA совместно с Белорусской ассоциацией компьютерного спорта.











План занятий в школе киберспортивных комментаторов VOKA включал вводную встречу с куратором и шесть двухчасовых онлайн-уроков с преподавателями. В этой роли выступили Александр Сериков, Евгений Булка, Андрей Бибиков, Рахим Babam Абдулаев и Константин Leniniw Сивко.

У студентов было четыре самостоятельные работы и итоговая дипломная: им предстояло прокомментировать матчи белорусской команды Nemiga Gaming по CS: GO и Dota 2. В перспективе выпускники школы получат возможность комментировать турниры VOKA, игры Nemiga Gaming и других участников Белорусской ассоциации компьютерного спорта.