«Ответные меры с нашей стороны уже подготовлены». Белорусский МИД отреагировал на санкции США

Источник материала: Onliner

Сегодня МИД Беларуси отреагировал на решение США ввести дополнительные визовые и финансовые ограничения в отношении белорусских физических и юридических лиц. Согласно сообщению, в МИДе считают такое решение эмоциональным и «не имеющим ничего общего с реальным положением дел».

«Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политикой вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны. Более того, насаждаемая американцами „диктатура прав человека“ выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке.

Инструмент санкций — заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие. Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор», — говорится в сообщении.

В тексте также отмечается, что Беларусь всегда исходила из важности поддержания «нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении».

«Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса», — отмечает МИД.