Погода в СНГ: в Казахстан придут 40-градусные морозы, на Беларусь опустится туман

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Снежная погода сохранится в Москве до конца недели. Сугробы вырастут почти на 20 сантиметров. Сегодня днем в российской столице до минус четырех. Завтра осадки усилятся и поднимется сильный ветер. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима всерьез взялась за дело в Казахстане. Жителей северных областей синоптики предупредили о резком понижении температуры. Холодный антициклон с арктическим ветром принесет коктейль из мороза (почти под 40) и снежной бури. Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны. Непогода разыграется в ночь на 25 декабря.

А жители Алматы накануне пережили самую холодную ночь декабря 2020 года – минус 12 градусов. Так низко в южной столице Казахстана столбики термометров еще не опускались. Днем будет солнечно и потеплеет до минус двух.

Такая же погода и на юго-западе страны в Актау. Там на побережье Каспийского моря прилетела на зимовку стая белых лебедей. Один из местных жителей случайно увидел грациозных птиц и снял их на квадрокоптер.

Кыргызстан

По уровню загрязнения воздуха Бишкек вновь на первом месте в рейтинге крупнейших городов мира. Накануне предельно допустимая концентрация опасных веществ была превышена в 13 раз. Сегодня утром показатели упали, но смог в городе остается. Днем в столице Кыргызстана воздух прогреется до двух градусов и выглянет солнце.

Беларусь

Туман, мокрый снег и гололедицу ожидают сегодня в Беларуси. На востоке страны порывы ветра могут доходить до 14 метров в секунду. Днем от минус трех до плюс девяти градусов. Из-за неустойчивой температуры лед на реках и озерах все еще тонкий. На водоемах работают патрули. Спасатели напоминают рыбакам о правилах безопасности, а водолазы отрабатывают действия при несчастных случаях на воде. В этом году у службы появились новые аэролодки. Они мобильные и быстрые.

Армения

Зима в Армении то показывает свой суровый нрав, то балует жителей солнцем и теплом. Накануне Ереван едва расчистили от сугробов, как опять обещают метель. Днем в столице ноль градусов, а ночью минус 14. Обильный снегопад засыпал и несколько трасс. Часть дорог в Арагацотнской области до сих пор остается закрытой. На остальных магистралях проезд открыт, но скользко.